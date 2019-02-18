شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية واهتمام البحسني.. تواصل الأعمال الإنشائية بقاعة المعرض الدائم بالمكلا والان مع التفاصيل

برعاية واهتمام كبير من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، تتواصل حالياً الأعمال الإنشائية في قاعة المعرض الدائم بمبنى مؤسسة باكثير للصحافة والطباعة والنشر بالمكلا بتمويل من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت . ويحضى المعرض باهتمام خاص من المحافظ البحسني ويتضمن إنشاء قاعة ثابتة لإستضافة المعارض المختلفة في جوانب التصوير الفوتوغرافي والفنون التشكيلية وجميع إبداعات شباب المحافظة . ومن المتوقع أن يتم افتتاحها مع إحتفالات حضرموت بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت في الـ24 من إبريل 2019م .

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