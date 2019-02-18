شكرا لقرائتكم خبر عن حملة توعوية لمحاصرة المخالفات المرورية في سيئون والان مع التفاصيل

في إطار محاصرة المخالفات المرورية، أطلقت الأحد إدارة شرطة السير بحضرموت الوادي والصحراء حملة توعوية مرورية بشوارع مدينة سيئون.

وتضمنت الحملة تنظيم حركة السير بالشوارع الرئيسية والمداخل الفرعية بالسوق العام، وكذلك القيام بحملة على الدراجات ذات الأصوات المزعجة والمخالفين لقوانين المرور والسيارات المضللة والغير مرقمة.

واشتملت الحملة إلغاء الفلزات المستحدثة وتنظيم مواقف السيارات بالساحات العامة داخل السوق العام والتي تسبب في الازدحامات المرورية ومضايقة الشوارع مما يسبب ازدحاماً واختناقات في حركة السير.

وهدفت الحملة إلى خلق الوعي المروري وإتباع الأنظمة والإرشادات المرورية لتوفير الحماية والآمان، وتقليل نسبة الحوادث . بدوره أكد مدير إدارة شرطة السير بحضرموت الوادي والصحراء العقيد فائز عوض عبيد العامري أن الحملة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لدعائم الأمن والاستقرار بحضرموت الوادي والصحراء لنشر الوعي المروري بين مختلف الأوساط المجتمعية.

وأوضح العامري أن الحملة ليس آنية بل ستستمر طوال العام في ضبط المخالفين للأنظمة واللوائح والإرشادات المرورية. وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع الجهات المختصة في تحديد المواقف المخصصة للمركبات سوى في الساحات العامة أمام قصر السلطان الكثيري أو في الجهة الغربية منه بوضع خطوط تحدد المواقف والتي ينبغي التزام الجميع بها.

ولفت إلى أن الحملة تستهدف الجميع دون استثناء، مناشداً الجميع الالتزام والتعاون مع رجال المرور، وكذلك أولياء الامور بعدم تسليم أبنائهم الدراجات النارية دون السن القانوني كونهم عرضة للحوادث المرورية.