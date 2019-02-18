شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الكهرباء إلى منازل أهالي جرادف بمديرية الشحر والان مع التفاصيل

نفذ عمال فرع كهرباء مديرية الشحر اليوم الأحد، أعمال إدخال خدمة التيار إلى منطقة جرادف في وقت قياسي في إطار التجاوب معى شكاوى المواطنين.

وشهجت المديرية أعمال إيصال التيار للمنطقة، وتركيب عدادات احتساب استهلاك التيار لبيوت المواطنين، تحت إشراف مدير الفرع والذي كان له دور كبيراً في توجيه العمال.

وجرى عملية توصيل الكهرباء بتوجيهات من مدير عام كهرباء ساحل حضرموت مازن عبدالحكيم بن مخاشن، ومدير فرع كهرباء الشحر عبدالعليم باعباد، لتدليل الصعاب لإدخال خدمة التيارالكهربائي لأبناء مديرية الشحر.

بدورهم أعرب المواطنون عن سعادتهم وفرحتهم بدخول خدمة التيار الكهربائي لمنطقتهم بعدما حرموا منها لفترات طويله، مقدمين الشكر للسلطة المحلية بالمحافظة ومدير عام المؤسسة ومدير مديرية الشحر ومدير فرع كهرباء الشحر على إنجاح هذا المشروع.