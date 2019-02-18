شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: إستراتيجية قطر لفك الأزمة في أزمة والان مع التفاصيل

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور محمد قرقاش، إن الاستراتيجية القطرية لفك الأزمة في أزمة.

وأضاف قرقاش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 18 شباط، 2019: فالاضرار بالدول الأربع عبر ما يعرف بالأخبار الكاذبة ليس بالاستراتيجية.

ولفت إلى أن الازمة حوّلت قطر إلى دولة القضية اليتيمة، الأسطوانة المكررة المشروخة والقاعات الخالية وعدم الاهتمام الدولي هو حال استراتيجية الدوحة اليوم.

وكان قرقاش قال في تغريدة سابقة: من أعراض الأزمة والمتأزم الفجوة بين الخطاب والعمل، والاعتقاد ان المال بديل الدور الحقيقي المؤثر، والاعتماد على الاشاعة والتخريب، دور المتأزم وظيفي وهو مطيّة لاهداف غيره، منبوذا في محيطه وعاجزا عن مراجعة نفسه. سرعان ما يكون المتأزم سجين ملف وحيد هو أزمته.

وقطعت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر ومملكة البحرين علاقتها الدبلوماسية بقطر لتدخلها في شئون البلدان الأخرى ودعمها تنظيمات وشخصيات مدرجة على لوائح الإرهاب.

وختم قرقاش تغريدته بالقول: وفي هذا السياق يستمر تخبط الدوحة ولا شك ان مبعثه اليأس وتناقض الآراء، فمحاولة شق صف الدول الأربع يصطدم بالموقف المبدأي لهذه الدول وعلى رأسها الرياض، هناك حاجة للدوحة للتخلي عن نرجسيتها في بحثها عن حلّ دربه واضح.