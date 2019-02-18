شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإمارات تتألق أمام العالم على مدار العام والان مع التفاصيل

قالت صحيفة خليجية، إن الإمارات تتألق أمام العالم على مدار العام، بفعالياتها الثقافية والحضارية والسياحية والاقتصادية والصناعية التي تجسد عناصر القوة الأساسية في نهضتها الوطنية، وتعكس مبادئها النبيلة، ومضمون رسالتها الحضارية، خلال لحظتها المجيدة الراهنة.

وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الاثنين نحن نقدم للعالم، عبر تلك الأحداث، الثقافة والفن والإبداع وفرص التنمية وتكنولوجيا المستقبل وقيم التسامح والانفتاح والتعايش، وأيضاً أحدث ما ابتكره العقل البشري من عتاد عسكري دفاعي.. مزيج مدهش يمثل كل ما تحتاجه الحضارة الإنسانية لتواصل ازدهارها بأمان، في مواجهة قوى التطرف الظلامية.

وأشارت إلى أن معرضي "آيدكس" و"نافدكس" اللذين شهد افتتاحهما، أمس، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، يرسخان مكانة الإمارات على أكثر من صعيد.

وأوضحت أن الفعاليات التي تشهد حضوراً عربياً ودولياً استثنائياً، ومشاركة متميزة للمؤسسات الوطنية، وصفقات ضخمة، تؤكد قدراتنا الواعدة في التصنيع العسكري وتنظيم المعارض النوعية وكفاءة الكوادر الوطنية، وأيضاً ثقة العالم في تجربتنا الحضارية.

وقالت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها إنه طوال 25 عاماً، ظل الحدث أحد أشهر وأكبر المعارض الدفاعية التي تحرص كبريات شركات الصناعات العسكرية والدفاعية على المشاركة فيه. ويعني ذلك، أن الدولة تواصل بكفاءة تعزيز دورها طرفاً أساسياً في تشكيل وصياغة مستقبل العالم بمختلف تجلياته، بقدراتها المذهلة على الجمع بين الشعوب والعقول على الخير والإبداع.