ايران تدعو أوروبا الى الامتناع عن بيع الاسلحة للسعودية

الخليج 365/ بغداددعت وزارة الخارجية الايرانية، الاثنين، بعض الدول الاوروبية الى الامتناع عن بيع الاسلحة الى التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة بهرام قاسمي، في تصريح له، اليوم، ردا على تصريحات وزير الخارجية البريطاني الاخيرة حول مباحثاته مع نظيره الايراني بشأن اليمن، إن "عددا من الاجتماعات عقدت العام الماضي بين ايران وعدد من الدول الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا وايطاليا) وفي نهاية المطاف تم بمساعدة ايران توفير الاجراءات التمهيدية الضرورية لاجتماع استوكهلوم وعقد مباحثات بين الاطراف اليمنية تحت اشراف الامم المتحدة".



واضاف، كانت توصياتنا دائماً حول أن حرب اليمن لا حل عسكرياً لها ويجب ان نصل الى وقف لاطلاق النار وتوفير الظروف للمساعدات الانسانية والمساعدة على الحوار اليمني-اليمني.

وشدد على ان "ايران لم تتعهد لأي بلد بشأن اليمن"، مؤكدا أن "اليمن بلد مستقل واتخاذ القرار حوله مرتبط باليمنيين وايران لاتتدخل في شؤون اليمن، وان ايران لن تتدخر جهداً من أجل التسوية السلمية للازمة اليمنية ووقف استمرار الكارثة الانسانية في هذا البلد".

وأضاف، على "المجتمع الدولي ان يسعى لايجاد حل لهذه الكارثة وانقاذ الشعب اليمني من هذه الكارثة، كما يجب على بعض الدول الاوروبية الامتناع عن بيع الاسلحة المدمرة لدول العدوان، بالاضافة الى ذلك على المجتمع الدولي اجبار المعتدين على وقف هذا العدوان الشرس على الشعب اليمني" على حد وصفه.

