انت الان تتابع فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين جاؤوا بدعوة من زعيم المعارضة غوايدو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
منعت الحكومة الفنزويلية السبت خمسة نواب أوروبيين من دخول البلاد، ما دفع بزعيم المعارضة خوان غوايدو الى الرد بغضب على هذا التصرف خاصة وانه صاحب الدعوة للوفد الاوروبي لزيارة كراكاس.
وقال العضو الاسباني في البرلمان الأوروبي استيبان غونزاليس بونس الذي ترأس الوفد "نحن نتعرض للطرد من فنزويلا، جوازات سفرنا صودرت ولم يتم ابلاغنا بسبب الطرد".
ويرافق غونزاليس بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر اضافة الى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.
واستنكر غوايدو قرار الحكومة على موقع تويتر وقال في تغريدة إن المجموعة تعرضت للطرد على يد "نظام معزول تزداد عدم عقلانيته".
وأضاف "المُغتَصِب هو من يرفع كلفة ما بات الآن حقيقة: انتقال السلطة"، في إشارة الى الرئيس نيكولاس مادورو.
ويسعى غوايدو الى حشد مليون متطوع بحلول 23 شباط/فبراير للتوجه إلى الحدود لتسلّم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في دول الجوار، ما قد يدفع الى اختبار قوة مع الجيش الفنزويلي الموالي لمادورو.
وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية أفقرت ملايين الأشخاص وسط نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء.
وأكد مادورو أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية التي وصفها بـ"الاستعراض".
كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين جاؤوا بدعوة من زعيم المعارضة غوايدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.