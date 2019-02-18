ليبرمان يصنّف بـ "الجاسوس" عند البحث عن اسمه في محرّك غوغل

أفاد الموقع الإلكتروني للقناة الاسرائيلية،20 ، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ​أفيغدور ليبرمان​ طالب ​الشرطة​ بالتحقيق في ظهور كلمة جاسوس عند البحث عن اسمه في محرك "غوغل".

وذكر تقرير للقناة الاسرائيلية، أن ليبرمان يشتكي من أنه خلال البحث التلقائي لاسمه في محرك "غوغل" تظهر في المرتبة الأولى أو الثانية كلمة جاسوس. ويرى أن هذا الأمر مدبر، وأن محرك البحث يتم التلاعب به كي يعيد نشر "الشائعات" كلما جرى البحث عن اسمه.