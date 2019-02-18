"أطباء بلا حدود" تعلّق عملها في احدى مناطق جمهورية الكونغو الديمقراطية

أعلنت المتحدثة باسم منظمة "أطباء بلا حدود" فرانسين كونغولو أن المنظمة علّقت الأعمال غير الضرورية في جزء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعرض اثنين من موظفيها للخطف في منطقة ماسيسي الصحية في إقليم شمال كيفو هناك على يد مسلحين في وقت سابق هذا الشهر.
وأكدت كونغولوأن المنظمة"ستستمر رغم ذلك في توفير الرعاية الطارئة في مستشفى ماسيسي الرئيسي".
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