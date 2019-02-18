الشرطة الهندية: مقتل 4 جنود هنود في اشتباكات مع مسلحين بإقليم كشمير

أعلنت ​الشرطة الهندية​ عن مقتل 4 جنود هنود في ​اشتباكات​ مع مسلحين بإقليم كشمير، موضحة أن "العسكريين الهنود أطلقوا عيارات تحذيرية لكن المتمردين ردوا، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار في هذا القطاع الذي يقع جنوب سريناغار على بعد نحو ستين كيلومترا عن المدينة".

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