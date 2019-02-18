محاولة لعزل ترامب يفضحها مسؤول سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي

كشف مسؤول كبير سابق في مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي "إف بي آي"، أن الرجل الثاني في وزارة العدل الأميركية بحث في 2017 إمكانية عزل الرئيس دونالد ترامب مستندا للدستور. وذكر أندرو مكابي الذي تولى بالوكالة رئاسة "إف بي آي" بعد أن أقال ترامب رئيس الجهاز السابق جيمس كومي في أيار 2017، إن مساعد وزير العدل حينها رود روزنشتاين "كان قلقا جدا بشأن الرئيس وقدراته ونواياه".
وأضاف مكابي في حديث لقناة "سي بي إس"، أنه كان أيضا "قلقا جدا" بشأن مستقبل التحقيق "الدقيق" في التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب وروسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الـ 2016. مشيرا الى ان "روزنشتاين الذي كان يشرف على التحقيق الروسي طرح مسألة عزل ترامب وبحثها معي متسائلا عن عدد أعضاء الحكومة الذين قد يدعمون مثل هذه الخطوة"، مضيفا أن ما كان يجري "هو تعداد للأصوات" التي يمكن أن توافق على خلع ترامب. وحسب مكابي، فقد أجريت مباحثات "حول التعديل 25" من الدستور الذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة إعلان"عدم أهلية" الرئيس لتولي مهامه.
وفي أيلول الماضي، كشفت وسائل إعلام عن هذه المباحثات، لكنها المرة الأولى التي يؤكدها أحد الأطراف المشاركين فيها، فيما نفى مكتب روزنشتاين أن يكون الأخير قد سعى لإقالة ترامب، وقال إن "الأمر قد لا يعدو كونه نوعا من المزاح فهم خطأ".
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