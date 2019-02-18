قوى الأمن: تنظيم 6635 مخالفة سرعة زائدة من 11/2/2019 لغاية صباح 18 منه

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ عن تنظيم 6635 مخالفة ​سرعة زائدة​ اعتباراً من 11/2/2019لغاية صباح 18 منه"، داعية المواطنين الى الدخول إلى موقع قوى الأمن الداخلي الإلكتروني WWW.ISF.GOV.LB بغية الاطلاع على المحاضر المنظمة بحقهم.

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