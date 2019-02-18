حاصباني: اي تمويل يأتي من سيدر عليه ان يكون تمويلاً مستداماً

رأى نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​ أن "النتيجة كانت عكس ما ادلى به النواب، الحكومة نالت الثقة ويجب التوجه الى العمل المؤسساتي وإنقاذ ​الاقتصاد​ في ​لبنان​"، مشددا على أن "​الموازنة​ هي الموضوع الأساسي اليوم ويجب إيجاد حلول سريعة ومستدامة للعجز".

واعتبر حاصباني في حديث اذاعي أن "الانطلاق من هذا الملف يفتح المجال الى الحكومة للإيفاء بما وعدت به في بيانها ويجب الا تكون السرعة على حساب العمل المؤسساتي"، مشيرا الى أن "أموال ​مؤتمر سيدر​ هي على أساس وعود من ​الدولة اللبنانية​ بالقيام بالإصلاحات ويجب العمل لتنظيم الاستثمارات وكيف يمكن استيعاب الخزينة لها".

وأكد أن "​الكهرباء​ اليوم هي أولوية الأولويات، كما يجب علينا النظر الى موضوع التوظيف وتوقيفه في هذه المرحلة كي نعيد تصويب اعداد الموظفين في الإدارة العامة"، مشددا على أن "سيدر لا يكفي وحده، إنما هو جزء من أمور عدة يجب العمل عليها وتنظيمها من المصاريف الى تقليص الأكلاف الكبرى التي تذهب من هنا وهناك ويجب النظر بإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الكبرى كالإتصالات مثلاً".

وأوضح حاصباني أن "التنمية الإدارية هي إطار عام يجب العمل عليه، وعلينا خلق شراكة فعلية بين القطاعين العام والخاص"، معتبرا أن "اي تمويل يأتي من سيدر عليه ان يكون تمويلاً مستداماً فإن لم يكن كذلك سيزيد علينا الديون".