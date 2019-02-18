جنبلاط: أنا من مناصري الزواج المدني الاختياري ولقانون احوال شخصي مدني

سأل رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: هل بالامكان ان ندلي برأينا دون التعرض للتكفير حول ​الزواج المدني​؟"، معلنا أنه مع "الزواج المدني الاختياري ولقانون احوال شخصي مدني وكفى استخدام الدين لتفرقة المواطنين".

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