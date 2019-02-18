أبو الحسن دعا الى البدء بتطبيق القانون 181 لإصلاح قطاع الكهرباء

تمنى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي أبو الحسن​، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "التوفيق للحكومة العتيدة"، مؤكدا "أننا سنكون من الداعمين الأوائل لمهامها، وكي لا نكون من عِداد المنظّرين ونقرن الأفعال بالأقوال، نطالب بالبدء بتطبيق القانون 181 لإصلاح ​قطاع الكهرباء​، لقد إنطلق العد التنازلي لفترة الـ100 يوم ، غداً اليوم 99، والى اللقاء في ​المجلس النيابي​ بعد 3 أشهر".

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