وزير القوى العاملة يبدأ زيارة ميدانية لجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - أية السيد:

يبدأ محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين، جولة ميدانية في محافظة جنوب سيناء، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلًا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا.

ويفتح الوزير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، ويسلم بعض شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة في مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

كما يسلمان، عددًا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وطرح 1345 فرصة عمل للشباب يخصص منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، في منشآت شرم الشيخ.

كما يشهدان توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 10 آلاف و150 عاملًا بفنادق وقرى شرم الشيخ.

وتعرض مديرية القوي العاملة تجربة إحدى الفنادق الكبري لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي ختام ندوة العمالة غير المنتظمة سيتم توزيع شهادات تقدير علي عدد من الشركات العاملة بالمحافظة وتسهم في تشغيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن بعض فنادق شرم الشيخ وطابا.

ويتفقد الوزير، يرافقه محمد عبدالرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة وعدد من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية، عملية إنشاء مكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذي يجرى حاليا الانتهاء من تشطيباته النهائية ليخدم منشآت المدينة.