وفاة ديف سميث مؤرخ شركة "والت ديزني" عن 78 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

توفى المؤرخ ديف سميث ومؤسس أرشيف شركة "والت ديزني" لصناعة الترفيه عن عمر يناهز 78 سنة، بعد أن أمضى 40 عاما في الفهرسة والحفاظ على تراث الشركة من الترفيه والابتكار.

وذكر موقع "فارايتي" الأمريكي أن سميث عمل أمين المحفوظات في ديزني من عام 1970 – 2010، وسمى بلقب "أسطورة ديزني" في عام 2007 وبعد التقاعد عمل مستشارًا للشركة.

وقد نعاه الرئيس التنفيذي للشركة بوب إيجر بوصفه "البطل المجهول لتاريخ ديزني والذي أمضى 40 عامًا كمسؤول أول عن المحفوظات في إنقاذ عدد لا يحصى من الوثائق".

وأشار الموقع إلى أن سميث كان مؤلفًا غزير الإنتاج من كتب شركة والت ديزني، بما في ذلك الموسوعة الرسمية للشركة (ديزني من الألف للياء) و (ديزني: 100 عام الأولى) وغيرها من المؤلفات.