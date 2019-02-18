وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعقدون اجتماعاً في بروكسل حول سوريا

يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في بروكسل اليوم الاثنين، سيناقشون خلاله عدداً من القضايا بينها الوضع في سوريا، غداة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة مواطنيهم المعتقلين في سوريا لالتحاقهم بتنظيم داعش.

ويأتي ذلك بينما تبدو قوات سوريا الديموقراطية على وشك إعلان انتصارها على داعش.

وكان الرئيس الأميركي دعا في تغريدة، الدول الأوروبية، إلى إعادة مواطنيها الإرهابيين المعتقلين في سوريا إلى بلدانهم ومحاكمتهم، محذرا من أن الولايات المتحدة قد تضطر "للإفراج عنهم".

ويتضمن جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين في بروكسل عددا من القضايا بينها "الوضع في سوريا وخصوصا في ضوء التطورات الأخيرة على الأرض".

وكتب ترامب في تغريدته مساء السبت أن "الولايات المتحدة تطلب من الحلفاء الأوروبيين استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش أسرناهم في سوريا من أجل محاكمتهم".

وهؤلاء الأجانب هم بريطانيون وفرنسيون وألمان وايرلنديون وايطاليون، وتمكنت قوات سوريا الديموقراطية في السنوات الأخيرة من اعتقال مئات من هؤلاء المسلحين أثناء معاركها مع داعش في سوريا.

وردت باريس وبروكسل وبرلين الأحد على تصريحات الرئيس ترامب الذي كان قد أعلن في ديسمبر 2018 قراره سحب العسكريين الأميركيين من سوريا.