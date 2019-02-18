وزير الاتصالات يقدم وعوداً كبيرة… انتظروا شهراً واحداً فقط!

طلب وزير الاتصالات في الحكومة الجديدة محمد شقير من المواطنين انتظاره لمدة شهر واحد ليشاهدوا الخدمات التي ستظهر في قطاع الاتصالات.

وضمن لقائه مع برنامج “وهلق شو” على قناة الجديد أكد شقير فيما يخص الخدمة الإلزامية من شركة ألفا سيجري إعادة الـ4$ للمواطنين غير الراغبين في الخدمة، موضحاً أنه “لا صحة لما يشاع عن نيته إيقاف “الواتس آب” وهذا الكلام مجرد نكتة و”ما في شي رح يتغير”.

وأكد شقير أن “المواطن على حق لأن خدمة الإتصالات في لبنان مكلفة وذلك لأننا ندفع الكلفة والضريبة عليها”

وأوضح أنه “مع شركة اتصالات ثالثة في لبنان لترتفع المنافسة وبالتالي تنخفض الأسعار وسأدفع في هذا الإتجاه في مجلس الوزراء وسنجري مناقصة دولية شفافة من أجل ذلك”.

وأعطى وزير الاتصالات رقم هاتفه الخَلَوي مباشرةً على الهواء كي يتمكّن أي مواطن الاتصال به وقال: رقمي هو03.230016.

وبخصوص الموظفين قال الوزير شقير “هناك 800 موظف في أوجيرو ووزارة الإتصالات يمثلون فائضاً ومع ذلك وعدت بأنه لن يتم المس بأي موظف إنما قد يجري إعادة توزيع في وزارات تحتاجهم.”

وأضاف “من ناحيتي سأوقع على مراسيم توظيف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية”.

وأشار الوزير شقير إلى أنه “يجب أن يبدأ العمل على الحنفية الأكثر هدرا وهي التهريب”، مبيناً أن “الكلام عن صراع بينه وبين الويزرة ريّا الحسن على احد المستشارين غير صحيح ولا يعدو كونه كلام”.

وبخصوص الإستقالة الموقعة من وزراء التيار الوطني الحر قال إنها “أمر معيب وأطلب من الوزير جبران باسيل تمزيقها فالإستقالة لا تقدم إلا لرئيس الحكومة”.

وفيما يخص ملف الإنترنت غير الشرعي قال “هو أكبر مني ويحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وسأقوم بواجبي بطرح الملف على الحكومة”.

الوزير شقير وهو الذي شغل منصب رئيس الهيئات الاقتصادية أكد أننا “نتجه نحو التقشف في دعم الجمعيات وأتمنى من الجميع أن لا يطلبوا أي دعم مالي لأننا لن نقدم إلا ما يحتاجه الاقتصاد” حسب تعبيره.