انت الان تتابع تفاصيل خبر بغداد: مخطط أمريكي لإخراج الحشد الشعبي من غرب العراق والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 18 فبراير 2019 08:25 صباحاً - كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية عن مخطط أمريكي لإخراج مليشيا الحشد الشعبي من المحافظات الغربية، مشيرة إلى أن واشنطن تحاول تجنب الصدام مع هذه القوات.

وقال عضو اللجنة علي جبار في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "القوات الأمريكية الموجودة في قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار والمحافظات الغربية الأخرى تخطط لإخراج الحشد الشعبي من تلك المحافظات".

وأضاف أن "تلك المخططات تأتي لتخوف واشنطن من الدخول بصدام مع الحشد الشعبي وخلق رأي عام ضاغط على الحكومة الاتحادية لطرد القوات الأمريكية المتواجدة بشكل غير شرعي في البلاد".

وتابع جبار قوله إن "جميع المساعي والمحاولات الأمريكية تجاه خروج الحشد الشعبي من المحافظات الغربية ستفشل ولن يتحقق هدفها بخلق رأي عام يؤيد بقاها العسكري"، لافتاً إلى أن "القوات الأمريكية متخوفة من الحشد الشعبي وتحاول إبعاده عن قواعدها ومناطق تواجدها العسكري في الأنبار ونينوى وصلاح الدين".

وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية يوم السبت عن سعي القوات الأمريكية بدعم عدد كبير من شيوخ العشائر وقيادات بارزة في المحافظات الغربية لإنشاء قاعدة عسكرية قوامها "المرتزقة" بغرض الحصول على دعم جماهيري وإطالة أمد الوجود الأمريكي في البلاد.

وتتهم منظمات حقوقية وسياسيين عراقيين مليشيا الحشد الشعبي بارتكاب انتهاكات مفزعة في المحافظات السنية التي دارت فيها مواجهات وعمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، قبل أن يعلن العراق نهاية العام 2017 انتصاره على التنظيم بعد ثلاثة سنوات من المعارك بمساندة التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وبعد عامين من هزيمة داعش، تفاجئ سياسون عراقيون بعودة القوات الإمريكية قواعدها غرب وشمال العراق رغم انسحابها عام 2011 إثر الضغوط السياسية والهجمات المسلحة.

وتقول وسائل إعلام محلية إن القوات الأمريكية تعمل على مخطط أمني يهدف إلى استخدام من يحملون جنسية أخرى إلى جانب الجنسية العراقية كمرتزقة ضد القوات الأمنية والحشد الشعبي وبعض الشخصيات المناهضة لها في المحافظات الغربية منها محافظة نينوى معقل تنظيم داعش سابقاً.