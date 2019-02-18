شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء ناجي شهود "عن تركيا وقطر": اللي اختشوا ماتوا وشهم مكشوف والان مع التفاصيل

علق اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على حديث كل من حاكمي قطر وتركيا عن مكافحة الإرهاب، قائلا إنه تم فضحهما بسبب دعمهما المستمر للإرهاب وإيوائهما للعناصر المتطرفة الإرهابية.

وأضاف "شهود"، في مداخلة هاتفية بقناة "تن"، مساء اليوم السبت: "اللي اختشوا ماتوا دول وشهم مكشوف، وقطر وتركيا تدعمان الإرهاب ويوفران ملاذات آمنة للعناصر الإرهابية".

وأشار إلى أن مراكز البحث في أوروبا وأمريكا يقرأون الأديان السماوية ويؤكدون على عدم إقرار أي دين استخدام العنف والإرهاب، ولكنهم ينفذون مصالحهم على أرض الواقع، موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي فضحت الجميع ووثقت إرهاب قطر وتركيا أمام العالم أجمع.

وأشار إلى أن الشعب المصري قرأ المخطط الإخواني جيدا ومحاولاته البائسة.