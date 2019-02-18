مقتل 4 جنود هنود بكشمير في مواجهات مع مسلحين

أعلن مسؤول بالشرطة الهندية أن 4 جنود ومدنيا قتلوا في معركة مسلحة في إقليم كشمير المتنازع عليه، الإثنين، في حين بدأت نيودلهي حملة ملاحقة بعد مقتل 44 من قوات الأمن الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم الشرطة في ولاية جامو وكشمير الشمالية إن القوات الهندية طوقت قرية بنجلان في منطقة بولواما في كشمير حيث هاجم انتحاري قافلة لقوات الأمن، الخميس باستخدام سيارة ملغومة.

وفرضت السلطات حظرا للتجول في بولواما وطلبت الشرطة من المواطنين البقاء داخل منازلهم.