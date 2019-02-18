فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين دعاهم غوايدو

اسماء السيد - منعت الحكومة الفنزويلية السبت خمسة نواب أوروبيين من دخول البلاد، ما دفع بزعيم المعارضة خوان غوايدو إلى الرد بغضب على هذا التصرف، خاصة أنه صاحب الدعوة للوفد الاوروبي إلى زيارة كراكاس.

"الخليج 365": قال العضو الإسباني في البرلمان الأوروبي استيبان غونزاليس بونس، الذي ترأس الوفد، "نحن نتعرّض للطرد من فنزويلا، جوازات سفرنا صودرت، ولم يتم إبلاغنا ما هو سبب الطرد".

يرافق غونزاليس بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر، إضافة إلى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.

انتقال حتمي للسلطة

استنكر غوايدو قرار الحكومة على موقع تويتر. وقال في تغريدة إن المجموعة تعرّضت للطرد على يد "نظام معزول يزداد عدم عقلانيته". أضاف "المُغتَصِب هو من يرفع كلفة ما بات الآن حقيقة: انتقال السلطة"، في إشارة إلى الرئيس نيكولاس مادورو.

ويسعى غوايدو إلى حشد مليون متطوع بحلول 23 فبراير للتوجّه إلى الحدود من أجل تسلّم ونقل المساعدات الإنسانية المكدسة في دول الجوار، ما قد يدفع إلى اختبار قوة مع الجيش الفنزويلي الموالي لمادورو.

تشهد فنزويلا أزمة اقتصادية أفقرت ملايين الأشخاص وسط نقص في السلع الأساسية مثل الغذاء والدواء. وأكد مادورو أنه سيمنع دخول المساعدات الإنسانية، التي وصفها بـ"الاستعراض".

