مستشار البيت الأبيض: سننجز بناء مئات الأميال من الجدار مع المكسيك قبل 2020

أكد مستشار البيت الأبيض ستيفن ميلر، أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حالة الطوارئ يمكن أن يسمح ببناء "مئات الأميال" من الجدار الحدودي مع المكسيك قبل الانتخابات الرئاسية في 2020.
وكشف ميلر لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، ان "نتوقع بناء مئات الأميال.. ربما مئتي ميل بحلول أيلول من العام 2020،" وأضاف ان "لا يمكن أن تكون لديك مناطق على الحدود غير مضبوطة أو غير مؤمنة بحيث يستطيع الناس التدفق عبرها دون رصدهم".
وكان شدد الرئيس الأميركي على أنه يعتزم استغلال قضية الجدار في حملته لإعادة انتخابه، رغم انتقادات الديمقراطيين والجماعات الحقوقية ومالكي الأراضي على الحدود، والعديد من كبار أعضاء الكونغرس الجمهوريين.
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