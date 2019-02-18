مصادر بكركي للجمهورية: لإطلاق حرب شرسة ضد الفساد وبلا هوادة

لفتت أوساط ​البطريركية المارونية​ عبر صحيفة "الجمهورية" الى أن "خطوة تأليف ​الحكومة​ مهمّة جداً، وكان يجب ان تؤلف بعد تكليف ​سعد الحريري​ بأيام وليس بأسابيع، لكن للأسف كل ما جرى أوصلنا الى ولادة قيصرية بعد 9 أشهر"، مذكرة بأن "كل ما كان ينادي به البطريرك ​مار بشارة بطرس الراعي​ خلال الأشهر الماضية، والتحذير من ​انفجار​ الازمة المعيشية، وانتشار الفساد واهتراء مؤسسات الدولة وسرقة المال العام".

وأشارت الى "أننا نسمع كثيراً عن نيّة القوى السياسية ​محاربة الفساد​، لكن العبرة في التطبيق وليس في الكلام، لأنّ التجربة مع غالبية الطبقة الحاكمة لا تشجّع، لذلك ندعوهم الى عدم اللعب في مصير البلاد والعباد"، داعية الى "إطلاق حرب شرسة ضد الفساد وبلا هوادة"، لافتة الى أنّ "البطريركية المارونية تراقب كل ما يجري، ولن تسكت عن التجاوزات أو تسمح بنَهب الدولة مجدداً وإفقار الشعب".

من جهة ثانية إنتخب ​حزب الكتائب اللبنانية​ قيادته ​الجديدة​ في ضوء مؤتمره العام الحادي والثلاثين الذي إنعقد الجمعة في بيال - ​فرن الشباك​، وأعاد إنتخاب النائب ​سامي الجميل​ رئيساً له بالتزكية.