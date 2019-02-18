جريح نتيجة اصطدام سيارة في محيط محطة لتعبئة الوقود في كفردبش

أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ أن عناصرها نقلوا فجرا جريحاً الى ​مستشفى رياق​ اصيب اثر اصطدام سيارته في محيط محطة لتعبئة ​الوقود​ في كفردبش البقاعية.وقد اخمد العناصر ايضاً حريقاً اندلع في مجسم السيارة نظراً الى قوة الحادث.

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