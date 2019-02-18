حدث ليلًا| السيسي يجتمع بقيادات الجيش.. و"الخليج 365" يرصد آخر لحظات الشهيد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

شهد ليل أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يلي:

-مقتطفات من كلمة الرئيس السيسي أمام مؤتمر ميونخ للأمن - (إنفوجرافيك)

ألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل الى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

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- الرئيس يصل القاهرة بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

عاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أرض الوطن، قادمًا من ميونخ بعد زيارة لألمانيا الاتحادية استغرقت 3 أيام.

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- السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فور عودته من ميونخ

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فور عودته من مدينة ميونخ، بحسب بيان عاجل لـ"سي بي سي إكسترا".

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- متحدث الحكومة يكشف أهمية لقاء رئيس الوزراء وفد اللجنة اليهودية الأمريكية

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفد اللجنة اليهودية الأمريكية يعطي العديد من النتائج المهمة لمصر والمنطقة، مشيرًا إلى أهمية اللجنة وتأثيرها في دوائر صنع القرار الأمريكي.

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- إخلاء سبيل ممدوح حمزة بـ20 ألف جنيه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

أخلت النيابة العامة، سبيل المهندس الاستشاري ممدوح حمزة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في القضية رقم 31 لسنة 2017، بكفالة 20 ألف جنيه.

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- "زفة إلى الجنة".. رفيق شهيد العريش يروي لمصراوي لحظات الوداع الأخيرة

استقبل أحمد سعيد، مكالمة هاتفية، من ابن عمه، إبراهيم مصطفى، يطمئنه على حاله في سيناء، بينما يرتب معه خطة الاحتفال، فأيام قليلة كانت تفصل الجندي عن إنهاء خدمته الإلزامية، والعودة إلى الحياة المدنية.

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بالأسماء.. تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد (صور)

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الصادر الخميس الماضي، بشأن تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد.

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- ضياء رشوان: الوضع الحالي للصحافة غير مريح على الإطلاق

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إن صناعة الصحافة المطبوعة في أزمة حقيقية نتيجة ارتفاع أسعار الورق والطباعة المستوردة من الخارج.

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- "ماماتوش هَدَر والدولة ستقتص لهم".. أديب ناعيًا شهداء هجوم سيناء الإرهابي

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نعى الإعلامي عمرو أديب شهداء هجوم سيناء الإرهابي، مشيرًا إلى أن هناك عدة محافظات بمصر تشهد الآن بطولات أشخاص ضحوا بحياتهم من أجلنا.

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- "حتى يتدفق التمويل".. عكاشة يكشف دوافع الموجة الارتدادية الإرهابية الأخيرة

قال العميد خالد عكاشة، عضو المجلس القومي لمكافحة الاٍرهاب، إن هناك رابطًا في التوقيت بين ارتكاب العمليات الإرهابية والهجوم على نقاط عسكرية، وبين مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

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"الخليج 365" يكشف سبب وفاة أقدم سجين في مصر

كشف مصدر طبي لـ"الخليج 365" سبب وفاة "كمال ثابت عبدالمجيد" المعروف إعلاميًا بـ"أقدم سجين في مصر"، والذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية وضيق في التنفس نتيجة تدخين الشيشة، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى سوهاج الجامعي.

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- وزير التعليم عن طلبات ترجمة مناهج أولى ثانوي للفرنسية: "مُكلف جدًا"

أبدى عدد من أولياء أمور الصف الأول الثانوي بالمدارس الفرنسية، استياءهم من عدم ترجمة المواد التعليمية على بنك المعرفة، إلى اللغة الفرنسية التي تمثل اللغة الأولى بهذه المدارس، وإتاحتها باللغتين العربية والإنجليزية فقط.

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- "التضامن" تكشف عن حقيقة اشتراط اجتياز برنامج "مودة" للزواج

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على برنامج "مودة"، إن البرنامج يستهدف الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا، لتوعية الشباب المقبلين على الزواج في جامعات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد وحلوان، باعتبارها المحافظات الأعلى في نسب الطلاق.

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- واشنطن تؤكد مواصلتها مساندة التحالف العربي في اليمن

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن قواتها ستواصل مساندة التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، ومقاتلة تنظيم القاعدة الإرهابي.

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- إصابة 19 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال

أصيب 19 فلسطينيًا، مساء أمس الأحد، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند السياج الأمني شمالي قطاع غزة.

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- محمد بن سلمان: نعمل على بناء مستقبل عظيم للسعودية والمنطقة

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن باكستان دولة عزيزة على شعب المملكة بكل أطيافه، لافتًا إلى أنها ستتحول إلى قوة دولية قريبًا.

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- السلطات التركية تعتقل 3673 شخصًا بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني

ألقت قوات الأمن التركية القبض على 3673 شخصًا على الأقل في عملية شملت جميع معظم الولايات التركية، بزعم انتمائهم لحزب العمال الكردستاني.

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