أبرزها محاكمة قاتل عشيقته ووزير السياحة الأسبق.. نشرة الحوادث الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما تشهد أروقة المحاكم اليوم الاثنين، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم (الخليج 365) فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- محاكمة وزير السياحة الأسبق بقضية "تراخيص الشركات

تستكمل محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق في اتهامه بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.

- النقض تنظر طعون متهمي "ولاية سيناء الثانية"

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 241 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" على إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات.

Advertisements

- الحكم على 15 متهمًا باستعراض القوة بمصر القديمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، الحكم على 15 متهمًا باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المواطنين بمصر القديمة.

- محاكمة قاض متهم بقتل مجند في مدينة نصر

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة قاضِ بتهمة قتل شاب بمدينة نصر.

- الجنايات تحاكم عاملًا اليوم لاتهامه بقتل عشيقته

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة "محمود. م" 23 سنة، عامل، بتهمة قتل عشيقته خنقا في البانيو داخل مسكنها بالمرج.

​