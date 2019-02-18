ألمانيا: "الناتو" ليس لديه صواريخ نووية متوسطة وروسيا تملكها

قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين، إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لا يمتلك صواريخ نووية متوسطة المدى.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديموقراطي، مساء الأحد للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي).

وفي ردها على سؤال حول ما إذا كانت تستبعد نصب صواريخ نووية في أوروبا، كرد فعل محتمل على فسخ معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، قالت فون دير لاين إنه " قد جرى نقاش هذا الأمر داخل الناتو، لكننا لا نملك هذه الصواريخ، وروسيا تملك الصواريخ النووية متوسطة المدى، أما نحن فلا".

كانت الولايات المتحدة فسخت المعاهدة مطلع الشهر الجاري، وأيدها في ذلك شركاؤها في حلف (ناتو)، وعزت الولايات المتحدة هذه الخطوة إلى اتهام روسيا بانتهاك المعاهدة.

وذكرت واشنطن أن السبب في هذه الخطوة هو انتهاك موسكو للمعاهدة من خلال تطوير نظام صواريخ متوسطة باسم (إس إس سي8-) ويسمى النظام بالروسية (9إم 729)، كما قالت إن سببا آخر لهذا القرار هو أن المعاهدة تلزم الأميركيين والروس وحسب دون أن تشمل قوى عسكرية طامحة كالصين.

وقالت فون دير لاين إنها استمعت جيدا لأمين عام الناتو ينس ستولتنبرج الذي قال:" نحن نتحدث عن أنظمة تقليدية وليس عن أنظمة نووية"، وأضافت أنه كان واضحا لها من هذه الناحية ان " هذا هو الموقف المشترك للناتو".

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كانت فون دير لاين أدلت بتصريحات يوم الأربعاء الماضي، قالت فيها إنها لا تستبعد بالكامل العودة إلى التسلح النووي في أوروبا كرد فعل على إنهاء معاهدة القوى النووية المتوسطة.

وكانت فون دير لاين صرحت في مستهل اجتماع لوزراء دفاع الناتو في بروكسل بالقول:" بالتحديد لأننا في بداية النقاش، فإن من المهم ألا نبدأ الآن بوضع تسلسل هرمي أو نستبعد نقاطاً بعينها بل المهم هو أن نضع المسألة برمتها على الطاولة".

وأوضحت فون دير لاين في مقابلة اليوم:" عندما أقول إننا لا نريد استبعاد أي إمكانية أو خيار، فإنني لا أعني بذلك النظر إلى العناصر العسكرية وحسب، بل توسيع النظر ليشمل العناصر الاقتصادية والعناصر السياسية".

كان ستولتنبرج قد تحدث عن نصب أنظمة سلاح تقليدية جديدة في أوروبا كرد فعل محتمل على التهديدات القادمة من روسيا، لكنه أكد على عدم وجود نية في الوقت الراهن على نصب صواريخ جديدة نووية متوسطة المدى أرض جو.