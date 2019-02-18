إصابة 19 فلسطينياً في مواجهات مع قوات الاحتلال شمال غزة

أصيب 19 فلسطينياً ،في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند السياج الأمني شمالي قطاع غزة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) "أن جنود الاحتلال أطلقوا نيرانهم صوب جموع المواطنين شرق جباليا شمال القطاع، ما أدى لإصابة 19 مواطنا، مساء الأحد، نقلوا إلى المستشفى الاندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة". ووصفت إصابة ثلاثة منهم بالخطيرة.
من جهة أخرى، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة أحد جنوده بجراح متوسطة جراء انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع خلال المواجهات، بحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وفي الأسبوع الماضي، عادت فعاليات ما يصفها الفلسطينيون ب"الإرباك الليلي" بعد تجميدها عدة أسابيع عقب تنصل إسرائيل من الالتزامات التي تم التوافق عليها بهدف تخفيف الحصار عن القطاع برعاية مصرية وأممية.
وتأتي هذه الفعاليات ضمن مسيرات العودة الكبرى التي انطلقت في شهر مارس الماضي، والتي تتخللها اشتباكات بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة مع اسرائيل، أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني وإصابة أكثر من 20 ألفاً.
وتطالب المسيرات برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة المفروض منذ العام 2007.
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