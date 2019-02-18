تونس تشكر حكومة الوفاق الليبية إثر الإفراج عن الرهائن التونسيين

توجهت الخارجية التونسية بالشكر إلى السلطات الليبية عقب جهودها في إطلاق سراح الرهائن التونسيين اثر اختطافهم في مدينة الزاوية.

وأفادت الخارجية التونسية بإطلاق سراح العمال التونسيين وعددهم 14 مساء الأحد، اثر اختطافهم من قبل جماعة مسلحة بمدينة الزاوية الخميس الماضي.

وأعلن وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في بيان للوزارة "عن ارتياحه لإطلاق سراح المواطنين التونسيين متوجها بالشكر إلى السلطات الليبية وحكومة الوفاق الوطني الليبية التي أولت اهتماما بالغا لحادثة الاختطاف وتعهدت ببذل الجهود اللازمة لتأمين سلامتهم والعمل على إطلاق سراحهم".

وأوضحت الوزارة أنه جرى الاتصال بالمختطفين المتواجدين حاليا بمديرية أمن الزاوية للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وقد أعربوا عن شكرهم للمجهودات المبذولة من طرف السلطات التونسية والليبية لإطلاق سراحهم.