أستراليا: الموت يغيب عميد الجالية اللبنانية والعربية في ملبورن سعيد صيداوي "ابو عمار"

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(( يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي)) صدق الله العلي العظيم

غيب الموت يوم امس الاحد ركن من اركان الجالية اللبنانية والعربية في مدينة ملبورن عن عمر يناهز الـ95 عاما رجل الاعمال المعروف والمناضل الشيوعي الاصيل سعيد صيداوي (ابو عمار).

الخليج 365 الذي تربطه بالمرحوم صلة قرابة (ابن خال الوالد رحمه الله) نتقدم بتعازينا القلبية لعائلته الكريمة وللجالية العربية ولجميع محبيه واصدقائه ورفاقه الذين عاصروه منذ خمسينات القرن الماضي.

رحم الله الرجل الطيب والمقدام الذي احب وناضل في سبيل القضية الفلسطينية والعربية.

رحم الله (ابو عمار) الذي كان سندا وعونا لكل من قصده.

رحم الله (ابو عمار) رجل الاعمال العصامي الذي ابتدأ حياته العملية في مدينة ملبورن في خمسينيات القرن الماضي.

رحمك الله (ابو عمار) صديق ورفيق العمال والكادحين والنقابات العمالية في ملبورن.

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كلمة ابو عمار الاخيرة:

أهلا بالموت طريقا للحياة، على الشرفاء ان يتحدوا من اجل قضية الأمة ومطالبة شرفاء العالم لتحرير فلسطين المغتصبة... تلك هي وصيته الأخيرة...

ابو عمار سعيد صيداوي تاريخ كفاح من اجل الانسان فب العالم، وقف منذ البداية مع المقاومة في لبنان وكل سوريا الطبيعية، ترجل ولم يتعب، بقي بكامل وعيه.

ابو عمار سعيد صيداوي، سيبقى ذكره للأبد، يرقد الرجل بسلام على رجاء القيامة والحياة، رحمه الله

سامي مظلوم