الصين تعاقب شركة صينية بعد فضيحة عسل مغشوش.. وأستراليا لا تكترث

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - بينما تتحرك الصين بقوة لفرض عقوبات ضد المتسببين في إعادة تدوير عسل مغشوش، تتخذ أستراليا موقفا سلبيا في حالات احتيال مشابهة.

وقررت السلطات الصينية وقف ترخيص إنتاج العسل لدى شركة بارزة وتغريمها 14 مليون يوان(2.9 مليون دولار) بعد ضبطها تعيد تدوير العسل منتهي الصلاحية في عبوات جديدة وتعرضها للبيع في المتاجر.

يشار إلى أنه بعد انتشار مشكلة خلط العسل بشراب السكر في الصين، زاد الاعتماد على شركة "تون رين تانج" باعتبارها أكثر الاختيارات أمانا.

"تونج رين تانج" هي أكبر الشركات الصينية في هذا المجال، واكتسبت سمعتها منذ القدم، حيث كانت بمثابة الصيدلية الملكية لعائلة تشينغ.

واتسع نطاق الشركة مع مرور الوقت وباتت متاجر الأعشاب الطبية التابعة لها تنتشر في 21 دولة حول العالم بينها أستراليا.

بيد أن الإعلام الصيني ذكر أن الشركة "لامست الخط الأحمر في سلامة الغذاء من خلال مشكلة العسل".

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وقامت هيئة لمراقبة الفساد في الصين بتحويل 14 مديرا بالشركة إلى التحقيق، كما اضطر رئيس الشركة إلى كتابة اعتراف بالخطأ.

وكشف برنامج تلفزيوني صيني أن المئات من عبوات العسل منتهية الصلاحية يتم أخذها إلى المصانع ليعاد تعبئتها من جديد تحت نفس شعار "تونج رين تانج".

وأوضح تحقيق رسمي أجرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاحقا أن 2284 عبوة دخلت السوق منذ أكتوبر.

وبالمقابل، تتسم السلطات الأسترالية بالسلبية في هذا المجال رغم فضيحة العام الماضي حينما تم اكتشاف عمليات خلط عسل صيني مغشوش بآخر أسترالي ويتم بيعه في أرفف المتاجر.