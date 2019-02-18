شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلو القبائل يدمرون تجمعات للحوثيين في مديرية كُشَر بحجة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

دمر مقاتلو القبائل في مديرية كُشَر التابعة لمحافظة حجة تجمعات للمتمردين الحوثيين في منطقة درب المرو إحدى عُزَل قرى عزلة العبيسة في شرق المديرية.

وقالت مصادر ميدانية إن مقاتلين ينتمون إلى قبيلة بني ريبان دمروا تجمعات للمليشيا في منطقة درب المرو.

وبحسب المصادر فإن القبائل الخليج 365 تعزيز صفوفها بمقاتلين من مديريات كُشَر وقارة ووشحة والجميمة وأفلح الشام بينما ما تزال المواجهات مستمرة إلى الآن في موقعي قرايات والطواية.

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات للحوثيين في وادي مور وبلاد ذو نحزه شرق العبيسة وأسفرت عن مصرع أكثر من 20 عنصرًا من المليشيا وجرح آخرين وتدمير عربتين تابعتين للمليشيا.