شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن عشرات الحرائق تجتاح شمال إسبانيا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:23 صباحًا, 18 فبراير 2019 م
المناطق_واس
عمل أكثر من 700 شخص مساء الأحد على محاولة إخماد حرائق في شمال إسبانيا يبلغ عددها نحو 50، بعضها مفتعل، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
وجاء في بيان للحكومة المحلية في كانتابريا “يعمل 760 شخصًا من مختلف الأجهزة على محاولة إخماد 48 حريقًا مشتعلاً”، مشيرًا إلى إحصاء 50 حريقًا خلال النهار.
وأعلنت حكومة كانتابريا أنه ومنذ الإعلان عن اندلاع أولى الحرائق في هذه المنطقة الجبلية يوم الخميس “لم تُسجّل أي خسائر بشرية، وقد اندلعت غالبية الحرائق في مناطق نائية لا تهدد سلامة السكان أو البنى التحتية”.
وصرح رئيس منطقة كانتابريا ميغيل انخل ريفيا أنه تم توقيف شخصين، مؤكدًا أن لا مصابين جراء الحرائق وأنه تم إجلاء خمسة أشخاص فقط.
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