عيتاني: إدارة المواقف ستلزّم لشركات خاصة لمصلحة البلدية

أكد رئيس ​بلدية بيروت​ ​جمال عيتاني​ لصحيفة "الأخبار" أن "إدارة المواقف ستلزّم لشركات خاصة لمصلحة البلدية لعدم امتلاك البلدية جهازاً لإدارتها"، وعن العائدات المقدرة، أجاب: "لا نعرف التفاصيل، نحضّر الدراسات اللازمة لذلك". أما في ما يتعلق بالتسعيرة، فأكّد أنها ستكون "وفق شروط تلزيم إدارة المواقف وستتناسب والأسعار المعمول بها في بيروت".

يذكر أن عيتاني أطلق أربع مناقصات، مؤخراً، لتشييد ثلاثة مبانٍ للمواقف، بطوابق تحت الأرض وفوقها، في الحمرا والأشرفية وكورنيش المزرعة، وتحت حديقة الرملة البيضاء، إضافة إلى تلزيم ​مجلس الإنماء والإعمار​ إنشاء موقف تحت حديقة المفتي حسن خالد في منطقة عائشة بكّار.