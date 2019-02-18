حكومة فنزويلا تمنع دخول نواب أوروبيين جاؤوا بدعوة من غوايدو

منعت الحكومة الفنزويلية خمسة نواب أوروبيين من دخول البلاد، ما دفع بزعيم المعارضة ​خوان غوايدو​ الى استنكار هذا القرار، مشيرا الى أن "المجموعة تعرضت للطرد على يد نظام معزول تزداد عدم عقلانيته"، مضيفا: "المُغتَصِب هو من يرفع كلفة ما بات الآن حقيقة: انتقال السلطة".

وقال العضو الاسباني في ​البرلمان الأوروبي​ استيبان غونزاليس بونس الذي ترأس الوفد "نحن نتعرض للطرد من ​فنزويلا​، جوازات سفرنا صودرت ولم يتم ابلاغنا بسبب الطرد". ويرافق غونزاليس بونس مواطنيه إغناسيو سالافرانكا وغبريال ماتو أدروفر اضافة الى الهولندية أستير دي لانغ والبرتغالي باولو رانغيل، وجميعهم أعضاء في حزب الشعب الأوروبي المحافظ.