"PUBG" يتصدر "تويتر" عقب توقف اللعبة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
احتل هاشتاج PUBG صدارة قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات تويتر، بعد أن تم إيقاف اللعبة لإجراء بعض التحديث عليها.
وحددت الصفحة الرسمية للعبة على "فيس بوك"، اليوم الاثنين، من الثانية صباحًا حتى العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة، لإيقاف اللعبة بسبب بعض التعديلات على السيرفرات الخاصة باللعبة.
واستقبل رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إيقاف اللعبة بنشر تغريدات أظهرت السخرية من الانتظار حتى تشغيل اللعبة.
أما التحديث الأهم فسيكون إضافة خاصية "مواجهة الزومبي"، حيث سيخوض اللاعب تحدي البقاء على قيد الحياة حتى شروق الشمس.
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