بعد خطف 2 من موظفيها.. "أطباء بلا حدود" تعلق عملها بإحدى مناطق الكونغو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" أنها علقت الأعمال غير الضرورية في جزء من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد تعرض اثنين من موظفيها للخطف على يد مسلحين في وقت سابق هذا الشهر.



وقالت فرانسين كونغولو المتحدثة باسم المنظمة في الكونغو الديمقراطية،: إن هذا التدبير جاء بعد حادث 8 فبراير/شباط في منطقة "ماسيسي" الصحية في إقليم شمال "كيفو"، مضيفة أنه بسبب القلق على سلامة فرقها قررت "أطباء بلا حدود" تقليص عدد موظفيها في الموقع، وستستمر المنظمة رغم ذلك في توفير الرعاية الطارئة في مستشفى "ماسيسي" الرئيسي.



من جانبه، أكد الإداري في منطقة "ماسيسي" كوسماس كانغاكولو، أنه يرى أن المنظمة اتخذت هذا القرار لإجبار السكان على ضمان أمن موظفيها بشكل أفضل.

وتقع ماسيسي على بعد 100 كيلومتر شمال غرب "جوما" عاصمة الإقليم، وكثيرا ما تعمد الجماعات المسلحة في هذه المنطقة المضطربة إلى خطف الأجانب والمواطنين الكونغوليين العاملين في منظمات الإغاثة، وتعاني منطقة شرق الكونغو الديمقراطية من نزاعات مسلحة تغذيها خصومات عرقية ونزاعات إقليمية منذ أكثر من 20 عاما.