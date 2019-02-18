شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم البرلمان": سنطالب بتضمين موازنة العام الجديد رواتب أفضل المعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب هانى اباظه،وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب ، أن اللجنة ستهتم بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2019 - 2020 ،والمنتظر وصوله للبرلمان بمارس القادم ، برفع رواتب المعلمين وتضمينها ضمن مخصصات القطاع ، وربط حافز كادر بدل المعلم بأساسى 2019.

ولفت وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى ، لـ"الخليج 365" أن اللجنة لازالت ترى أن خطة تأهيل المعلمين وتدريبهم لازالت تحتاج إلى إعادة صياغة ، وأن تتضمن دورات تدريبية متطورة بالاكاديمية المهنية للمعلمين والتى يتم استحداثها فى الوقت الحالى .

وأشار "أباظه " إلى أنه رغم ترحيبه بمبادرة الزى الموحد للمعلمين ، لكن الأهم منها هو رفع رواتب المعلمين مما يمكنه من تحسين مظهره ، بجانب تأسيس المعلم جيدا بالتأهيل وإجراء اختبارات نفسيه له ، بجانب اختباره بتقييم سنوى للتأكد من قدرته على التعامل مع الطلبة .