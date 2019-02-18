"متحدثة التربية والتعليم": الوزارة لها نصيب كبير من الشائعات على السوشيال ميديا ... ( فيديو )

كتب أيمن رمضان قالت أمينة خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن مديرى المديريات لديهم حرية كبيرة فى اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير العمل فى المديريات القائمين عليها بمختلف محافظات الجمهورية، ومن بين هذه القرارات مبادرة الوادى الجديد بتوحيد الزى المدرسى لمراحل التعليم المختلفة إلى جانب توحيد زى المدرسين، وتابعت:"نحن لنا حظ كبير من الشائعات التى تطلق عبر مواقع التواصل الاجتماعى فعمد البعض على الترويج لهذه المبادرة على اساس انها ستعمم على كافة الجمهورية خلاف الحقيقة". تعليقات القراء

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