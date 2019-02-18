محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
في صورة جديدة من صور الإخلاص التي يظهرها الكلاب لأصحابهم، لم يتوقف أحد الكلاب في بلدة بودرم التركية عن انتظار أصحابه في نفس المكان، لمدة عام كامل.
واستمر الكلب الذي أطلق عليه سكان البلدة "كان"، أو "الحياة" باللغة التركية، بانتظار أصحابه لمدة عام كامل في موقف الحافلات، وفق سكاي نيوز عربية.
وقال أحد سكان البلدة أن أصحاب الكلب تركوه هناك ولم يعودوا، ولكنه استمر بالجلوس في موقف الحافلات بانتظار عودتهم.
واعتنت إحدى العائلات المقيمة بالبلدة بالكلب، وحرصت على إطعامه وإدخاله للمنزل عندما تشتد البرودة في الشتاء. وقال أحد السكان: "نحن نعلم أن أصحابه لن يعودوا له، لقد علمت بأنهم قررو التخلي عنه بعد شكاوي عديدة من الجيران، ثم تركت العائلة البلدة".
وبالرغم من اعتناء سكان البلدة "بكان"، إلا أنه كان يعود لنفس المكان، في موقف الحافلات، آملا في أن يعود إليه أصحابه الأصليين.
كانت هذه تفاصيل خبر كلب ينتظر أصحابه عاما كاملا في المكان نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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