اليوم.. الحكم على 15 متهمًا باستعراض القوة بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، الحكم على 15 متهمًا باستعراض القوة واستخدام العنف ضد المواطنين بمصر القديمة.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب وولاء وجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز، وخالد عبد المنعم.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة، قيام المتهمين "عصام حسن، و حسن عبد الحميد، وسعيد شريف، وعلاء صبري، وعبد الحافظ عبد التواب، ونادر محمد، وسيد عادل، وحنان مرعي، ومحمد عبد الله، ولطفي عبد الحميد، وطايع صبري، ومؤمن جمال، وسيد عبد التواب، وجمال خلف، وأحمد محمد"، باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليهما "هاني رمضان، وسليم رمضان"، بالتهديد بأسلحة نارية وأخرى بيضاء قاصدين من ذلك ترويعهما وتخويفهما وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهما وتكدير آمنهما وسكينتهما، والإضرار بممتلكاتهما وتعريض حياتهما وسلامتهما للخطر.