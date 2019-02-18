شكرا لقرائتكم خبر عن قطار ألماني فائق السرعة يخرج عن القضبان في بازل السويسرية والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث إن القاطرة بالإضافة إلى عربة واحدة خرجتا عن القضبان مع وصول القطار إلى محطة (إس.بي.بي) المركزية في بازل.
وتم إخلاء القطار من الركاب ولكن لم يتضح على الفور عدد الركاب الذين كانوا على متن القطار أو السبب وراء خروج القطار عن القضبان.
وكان القطار (آي.سي.إي373-) في طريقه من محطة أوستباهنهوف في برلين إلى منتجع إنترلاكن السويسري.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها القطار (آي.سي.إي) عن مساره في بازل. ففي تشرين ثان/نوفمبر 2017، خرج قطار آخر من القطارات الألمانية عن مساره في المحطة المركزية الأخرى بالمدينة ولم يسفر الحادث عن اصابة أحد.
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