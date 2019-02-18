البرتغال تجري تعديلا وزاريا استعدادا لانتخابات البرلمان الأوروبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا تعديلات وزارية في حكومته كجزء من التحضيرات لانتخابات البرلمان الأوروبي.



واستبدل كوستا وزير البنى التحتية والإسكان بدرو ماركيز الذي يستعد ليكون على رأس لائحة سيخوض بها الحزب الاشتراكي الانتخابات الأوروبية في 26 مايو/أيار، وفق ما تم إعلانه السبت في ختام مؤتمر الحزب.



وذكر بيان صادر عن القصر الرئاسي في البرتغال، أنه بناء على توصية رئيس الوزراء عيّن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا 3 وزراء جدد و8 وكلاء لوزارات.. وسيتولى الوزراء الجدد مناصبهم، الإثنين، في احتفال بالقصر الرئاسي.

وتواجه حكومة كوستا، الأربعاء، تصويتا على الثقة في البرلمان تقدم به حزب "سي دي اس" اليميني الصغير الذي يملك 18 نائبا من أصل 230 في البرلمان، ويتوقع أن تتخطى الحكومة هذا التصويت بسهولة.