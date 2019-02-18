إيران: مستعدون لتحسين العلاقات مع كل دول المنطقة

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الرئيس الإيراني حسن روحاني
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط حيث تخوض هي والسعودية حروبا بالوكالة منذ عقود، مؤكدا:"إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط، أعداؤنا، أمريكا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين، لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل"، جاء ذلك في خطاب ألقاه في جنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم الأحد. ووجه البيت الأبيض رسالة إلى إيران، اليوم، قال فيها: إن "مستقبل الإيرانيين يمكن أن يكون مشرقا".
وأضاف البيت الأبيض: "بعد 40 عاما من الآن، يمكن أن تتغير الأشياء بصورة أساسية، فالديمقراطيات العظيمة والشركاء الاقتصاديون ولدوا من رماد الإمبريالية، المستقبل في إيران يمكن أن يكون مشرقا".واحتفلت إيران، يوم الاثنين الماضي 11 فبراير، بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وأضاف البيت الأبيض: "بعد 40 عاما من الآن، يمكن أن تتغير الأشياء بصورة أساسية، فالديمقراطيات العظيمة والشركاء الاقتصاديون ولدوا من رماد الإمبريالية، المستقبل في إيران يمكن أن يكون مشرقا".
واحتفلت إيران، يوم الاثنين الماضي 11 فبراير، بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر": "40 عاما من الفشل والفساد والقمع والإرهاب". وهاجم مسؤولون أمريكيون آخرون الثورة الإيرانية خلال الأيام الماضية، وأبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، ومستشار الأمن القومي جون بولتون.
وذكر: "النظام الإيراني أنتج خلال العقود الماضية 40 عاما من الفشل، الشعب الإيراني يعاني منذ زمن طويل وأصبح أكثر احتياجا لمستقبل مشرق".
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