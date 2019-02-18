انت الان تتابع إيران: مستعدون لتحسين العلاقات مع كل دول المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران تريد إقامة علاقات وثيقة مع كل دول الشرق الأوسط حيث تخوض هي والسعودية حروبا بالوكالة منذ عقود، مؤكدا:"إيران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط، أعداؤنا، أمريكا وإسرائيل يسعون لزرع الشقاق بين الإيرانيين، لن نخضع لضغوط أمريكا وإسرائيل"، جاء ذلك في خطاب ألقاه في جنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء، اليوم الأحد. ووجه البيت الأبيض رسالة إلى إيران، اليوم، قال فيها: إن "مستقبل الإيرانيين يمكن أن يكون مشرقا".

وأضاف البيت الأبيض: "بعد 40 عاما من الآن، يمكن أن تتغير الأشياء بصورة أساسية، فالديمقراطيات العظيمة والشركاء الاقتصاديون ولدوا من رماد الإمبريالية، المستقبل في إيران يمكن أن يكون مشرقا".واحتفلت إيران، يوم الاثنين الماضي 11 فبراير، بالذكرى الأربعين للثورة الإيرانية، وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب