شكرا لقرائتكم خبر عن تأييد أمريكي للمحتجين.. والبشير: السودان «مصاب» بابتلاءات والان نبدء بالتفاصيل
وأكد البشير في خطابه أمام مجلس شورى الحركة الإسلامية، التي انبثق منها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أن المتظاهرين ضد حكومته يفعلون ذلك بحرية، كما ينظمون مؤتمرات صحفية، وقال: إن السلطة والحكم لم يكونا يوما غاية من الغايات، بل وسيلة لبناء مجتمع الدين والأخلاق والمعرفة بالتركيز على الجانب الروحي.
» تعليق أمريكي
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو دعا - في أول تعليق رسمي أمريكي على الاحتجاجات - من قناة الحرة، لإسماع صوت الشعب السوداني، وأن تتم عملية الانتقال حال حصولها بقيادة الشعب.
في الأثناء، شهدت العاصمة الألمانية برلين ومدن أوروبية أخرى مسيرات تضامنية من السودانيين للحراك الشعبي، فيما كان أبرزها تجمع الآلاف من الأمريكيين من أصول سودانية في تظاهرة ومسيرة ضخمة من الكونغرس إلى البيت الأبيض في العاصمة واشنطن لدعم الحراك في الشارع السوداني وإيصال أصواتهم إلى إدارة ترامب.
وبحسب «الحرة»، أصدر عدة أعضاء في الكونغرس صباح السبت مذكرات أعلنوا فيها تضامنهم مع مطالب الشعب السوداني.
وشهدت أمس، منطقة سوق بحري بالمحطة الوسطى في الخرطوم، إصابة شخص بجروح خطيرة خلال تفريق قوات الشرطة مظاهرة كان قد دعا لها «المهنيين السودانيين».
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