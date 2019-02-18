شكرا لقرائتكم خبر عن عملاء الدوحة الأمريكان يقبضون مكافأة نهاية الخدمة والان نبدء بالتفاصيل

ما زال النظام القطري يكشف عن وجهه القبيح بالخيانة والتآمر على العرب باحتضان العملاء، إذ تعد السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة «آن باترسون» أحد الملامح التي لا يمكن أن ينساها العرب عامة والمصريون خاصة؛ نظرا لدورها المشبوه في أحداث 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ومهدت لجماعة الإخوان الإرهابية للوصول إلى حكم البلاد.

ظهرت العميلة القطرية أخيرا لتطلق تصريحات تعكس الكراهية ضد مصر وجيشها، وقالت: إذا استطاع أي أحد أن يضع نهاية لحكم الرئيس عبدالفتاح السيسي فسيكون الجيش المصري.

» خسارة وانهيار

يقول مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية خالد عكاشة: تقضي آن باترسون فترة تقاعدها الدبلوماسي في وظيفة بالديوان الأميري وهي رئاسة مجلس الأعمال «الأمريكي - القطري» الممول من الدوحة، لذلك ليس مستغربا على الإطلاق تصريحاتها ضد مصر والجيش، فهي أحد الخاسرين الكبار جراء انهيار مشروع الإخوان في بلادنا والمنطقة. وأضاف: جاءت باترسون إلى مصر من أجل تمكين جماعة الإخوان الإرهابية بالمنطقة، ثم اختفت من المشهد تدريجيا بعد تنفيذ مخططها، وكانت ثورة 30 يونيو 2013 أكثر ما أصابها بالحسرة هي وغيرها من العملاء والمتآمرين بعد فشل المشروع الإخواني، ثم طردت من مصر لتظهر أخيرا في منصب لمجلس أسسه «نظام الحمدين» ليكون بمثابة مكافأة نهاية الخدمة بالأموال القطرية كموظفة تقدم خدمات للنظام القطري بعض التقارير والتصريحات الصحفية، والاتصالات مع زملاء العمل الأمريكيين السابقين علهم يساعدونها في اكتساب بعض من الأهمية الغابرة التي كانت في أوجها خادمة للإخوان، والغريب أنه بعد كل تلك السنوات تعود أيضا خادمة لقطر والإخوان.

مصطفى حمزة

» قط مستأنس

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وأوضح خبير الحركات الإسلامية مصطفى حمزة، أنه منذ لحظة تولي آن باترسون منصب السفيرة الأمريكية في القاهرة وهي تنفذ مخطط وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى حكم مصر وبدعم وتمويل قطري، إذ كانت ترى واشنطن في الإخوان «قطا مستأنسا» لن يتمرد على أفكارها، وسينفذ كافة الإملاءات الأمريكية بدون جدال عكس تيارات سياسية أخرى لن تكون لقمة سائغة، لافتا إلى أن باترسون نسقت جيدا مع نائب المرشد العام للإخوان حينها خيرت الشاطر بشأن وصول مرشح للجماعة لحكم مصر حتى يمكن الرئيس المعزول محمد مرسي من الحكم، وخلال هذه الفترة كانت تلقى السفيرة سخطا كبيرا من جموع المصريين للتدخل في شؤون بلادهم الداخلية.

أحمد البراوي

»» تلميع «الحمدين»

من جهته، أشار رئيس حزب «صوت الشعب» المصري المستشار أحمد البراوي؛ إلى أن مجلس الأعمال «الأمريكي- القطري» أسسه «نظام الحمدين» وينفق عليه ملايين الدولارات تحت شعار «دعم علاقات التعاون الاقتصادي بين الدوحة وواشنطن»، لكن هدفه هو تلميع النظام القطري في دوائر صنع القرار الأمريكي إذ تستغل آن باترسون علاقاتها مع مسؤولين أمريكيين لإصدار تصريحات وتقارير لتبيض وجه النظام القطري المتورط في دعم وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن السفيرة الأمريكية السابقة بالقاهرة دفعت ثمن دعمها القوي لجماعة الإخوان الإرهابية برفض أعضاء بالكونغرس ترشيحها لمنصب بالبنتاغون.

واعترفت باترسون في ندوة بمناسبة مرور 8 سنوات على الانتفاضات العربية في مركز «التقدم الأمريكي» في واشنطن بالتواصل مع الإخوان إبان عملها بمصر، مبررة ذلك بأنهم كانوا القوة المنظمة الوحيدة، وقالت: الأحزاب العلمانية لم تمتلك أي قدرة على منافستهم.

مجلس الأعمال «الأمريكي- القطري» هدية الإخوان لـ«باترسون»