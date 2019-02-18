الأسد يواصل حصد «أرواح» إدلب وحماة

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وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط 19 قتيلا بينهم 16 طفلاً خلال يومين جراء قصف قوات النظام وميليشياته غير المسبوق منذ أسابيع على مناطق خفض التصعيد بالشمال السوري.
» يومان داميان
وقال المرصد: إن حصيلة القتلى سقطوا الجمعة والسبت في قصف استهدف مدينة خان شيخون ومعرة النعمان وقلعة المضيق وفي سهل الغاب بريفي حماة وإدلب.
وأشار المرصد إلى أن أعداد القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى بحالات خطرة، لافتة إلى أن قوات النظام أطلقت قذائف فجر أمس، على قرية الحويز بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وأطراف اللطامنة بالقطاع الشمالي من ريف حماة.
ولفت إلى استهداف قوات النظام لمناطق في مدينتي خان شيخون ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط جرحى ومعلومات عن سقوط قتلى.
وطبقا للمرصد، يأتي ذلك وسط تحليق لطيران الاستطلاع في سماء مدينة معرة النعمان، بالتزامن مع قصف بقذائف الهاون من قبل قوات النظام على مناطق في قريتي الشريعة والحويز، بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، سقط على إثره عدد من الجرحى في قرية الشريعة.
» تهديد ترامب
وبعيدا في واشنطن، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدات على «تويتر»، الدول الأوروبية باستعادة مواطنيها، الذين انضموا إلى تنظيم «داعش»، وأسرتهم القوات المتحالفة مع واشنطن في سوريا والعراق، وهدد بإطلاق سراحهم. وجاءت تغريدات ترامب بعدما دعا نائبه مايك بنس الدول الأخرى لاستكمال المهمة بعد سحب القوات الأمريكية.
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