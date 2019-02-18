إصابة جندي مالي في تبادل لإطلاق النار مع القوات الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الألماني إصابة جندي مالي بجروح خطرة جراء تبادل لإطلاق النار وقع ليلا مع جنود ألمان تابعين لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي.

وأكد بيان أصدره الجيش الألماني أن الحادث وقع ليل السبت عندما كان جنود ألمان عائدين من مهمة لاستعادة آلية لنقل الجنود على بعد نحو 50 كيلومترا من قاعدتهم في "جاو" في غرب مالي.



وقال المتحدّث باسم قيادة عمليات الجيش الألماني في "بوتسدام" لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قافلة ألمانية تعرضت لإطلاق نار ليلا، في ظروف غامضة، مؤكدا أن الجنود ردوا بإطلاق النار، وقد تمكنوا من العودة إلى قاعدتهم من دون أي إصابات.

وتابع البيان: "وفقا للمعلومات الحالية، لقد اتّضح لاحقا أن تبادل النيران حصل بين جنود ماليين والقوات الألمانية".

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وأكد البيان إصابة جندي مالي بجروح وقد تولّت القوات الألمانية نقله إلى مستشفى ميداني فرنسي، مضيفا أن "حالته لا تزال خطرة".

وينتشر نحو ألف جندي ألماني ضمن بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي "مينوسما".. فيما ينتشر نحو 15 ألفا من قوات حفظ السلام في مالي، في إطار بعثة الأمم المتحدة التي أنشئت بعد أن سيطرت تنظيمات إرهابية على شمال مالي في 2012، قبل أن يتم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في عام 2013.

ووقعت حكومة باماكو والجماعات المسلحة في 2015 اتفاق سلام يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مالي في أعقاب سيطرة الإرهابيين لفترة وجيزة على الشمال.